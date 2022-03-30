Давление США заставило Германию изменить позицию в отношении Украины, - Наливайченко
Народный депутат Украины Валентин Наливайченко считает, что основной причиной изменения позиции Германии по отношению к Украине является давление США на немецкое руководство
Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.TV
Позиция Германии в течение 35 дней против Украины изменилась и будет меняться. На это повлияли два фактора. Во-первых, сопротивление Украины вооруженной агрессии России. Во-вторых, давление США и других серьезных стран G7. В любом случае, энергетическая политика Германии уже изменилась, осталось сделать это на практике.” – объяснил Наливайченко
Наливайченко отметил, что первым шагом к смене риторики Германии стало закрытие Северного потока-2. Он уверен, что Германия действительно будет в течение нескольких лет отказываться от российских энергоносителей.
"Германия уже заявила о готовности отказаться от российского угля и нефти. Единственное, на чем Украине нужно настаивать, чтобы это произошло быстрее. Чтобы эмбарго на нефть было введено срочно", - добавил Наливайченко.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины.
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