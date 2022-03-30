Давление США заставило Германию изменить позицию в отношении Украины, - Наливайченко

Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.TV



Позиция Германии в течение 35 дней против Украины изменилась и будет меняться. На это повлияли два фактора. Во-первых, сопротивление Украины вооруженной агрессии России. Во-вторых, давление США и других серьезных стран G7. В любом случае, энергетическая политика Германии уже изменилась, осталось сделать это на практике.” – объяснил Наливайченко



Наливайченко отметил, что первым шагом к смене риторики Германии стало закрытие Северного потока-2. Он уверен, что Германия действительно будет в течение нескольких лет отказываться от российских энергоносителей.



"Германия уже заявила о готовности отказаться от российского угля и нефти. Единственное, на чем Украине нужно настаивать, чтобы это произошло быстрее. Чтобы эмбарго на нефть было введено срочно", - добавил Наливайченко.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины.