На таких темах акцентируют международные издания 26 июня:

Дыры в авторитете Путина и судьба Пригожина

Унижение Путина потребует от Запада пересмотра своей балансировки, чтобы спасти Украину, пишет CNN . После мятежных выходных, когда лидер наемников Вагнера Евгений Пригожин, по сути, издевался над Кремлем, а затем прервал свой поход на Москву, мир получил намек на соблазнительное, но, возможно, еще более опасное будущее без президента России Владимира Путина. В результате ставки Запада в войне в Украине значительно выросли. В статье отмечается, что неповиновение Пригожина и отступление Путина, который обвинил первого в государственной измене, а затем пошел на соглашение, позволившее основателю ЧВК Вагнера бежать в изгнание в Беларусь, пробили самые глубокие дыры в авторитете российского президента за все время у власти. Поэтому нет сомнений, что война, которую Путин развязал, чтобы стереть Украину с карты мира, представляет экзистенциальную угрозу его политическому выживанию. А остальной мир теперь будет иметь дело с последствиями. Издание также анализирует, почему раненый Путин может быть еще более опасным и как ситуацию оценивают США и страны-союзники.

Неизвестно, как будут разворачиваться события дальше, но, вероятно, все будет происходить по хаотичной схеме последних нескольких дней. Пригожин может скрыться на несколько месяцев. Путин может произвести некоторые изменения в своем военном штабе. Вещи могут казаться "нормальными", но они совершенно изменились, и мы увидели постпутинский мир и драматическую силу, необходимую для его навязывания. Для него это как начало конца. Однако острым катализатором любых изменений будет влияние этой странной драмы на передовую в Украине, а каким он будет – увидим.

Фото: reuters

Как замечает британское издание The Guardian , несмотря на прекращение своего восстания, предводитель наемников Пригожин и дальше будет оставаться колючкой в глазу Кремля, если тихо не уйдет в Беларусь. С вечера субботы Пригожин чрезвычайно молчалив, учитывая его частое использование социальных сетей. Многие вопросы, касающиеся его будущего, остаются без ответа, не в последнюю очередь его уровень свободы и непосредственная безопасность, которые могут зависеть от того, что он делает в Беларуси. Авторитет и самооценка Путина понесли длительный ущерб в результате мятежа, и дальнейшее присутствие Пригожина на публике может еще больше подорвать доверие к Кремлю. Но Пригожин известен как безжалостная и амбициозная личность, и некоторые даже сомневаются, согласится ли он на досрочный выход на пенсию в Беларуси.

В то же время, официальные лица в США сомневаются, что сохранится перемирие в Кремле после мятежа вагнеровцев, говорят в The Washington Post . Многие следят за тем, освободит ли Владимир Путин свое военное руководство – и останется ли Евгений Пригожин спокойно в изгнании. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что кратковременное восстание Вагнера и то, как оно в конечном счете было решено, показало трещины в авторитете авторитарного руководства Путина. Отмечается , что теперь лидер РФ молниеносно унижен, а его структура треснула. Поэтому последствия вызывают глубокую обеспокоенность для России, Украины и мира. А решающее значение будет иметь то, как Путин отреагирует на это, ведя войну против Украины и осуществляя власть внутри страны.

The New York Times пишет , что путаница и неопределенность охватили Россию в воскресенье, когда ни президент Владимир Путин, ни руководитель наемников Евгений Пригожин не появились на публике через день после глубочайшего правительственного кризиса за три десятилетия – открытого военного восстания. Даже когда государственное телевидение пыталось трубить о том, что российское единство и зрелость победили, независимые комментаторы, оценивая вред, пришли к выводу, что аура непогрешимости и непобедимости Путина была пробита. И некоторые вслух удивлялись, почему большую часть руководства России не видят и не слышат. Так, россияне выразили облегчение , что мятеж лидера наемников не спровоцировал гражданскую войну. Но согласились, что Путин выглядел слабым в такой момент, и это могло быть продолжительным событием.

NYT также отмечает, что пока неопределенный статус Вагнера не может быть облегчением для украинских воинов. Хотя линии фронта в Украине, по всей вероятности, останутся неизменными в краткосрочной перспективе. В зависимости от того, как будут разворачиваться события в России, украинские военные могут воспользоваться хаосом и ослаблением морального духа, чтобы попытаться добиться определенных успехов, считают независимые аналитики и американские чиновники.

BBC пишет , как после мятежа Пригожина усиливается давление на Путина и ищут ли ему замену. Автор статьи говорит, что после полных хаоса выходных он начинает понимать, почему национальный символ России – двуглавый орел: две головы смотрят в разные стороны. Некоторые российские деятели писали, что страна на пороге больших изменений, что является несколько смелым прогнозом. Но даже в таком случае может ли восстание Вагнера стать спусковым крючком? Возможно, была договоренность и мятеж прекратился. Но тот факт, что это произошло во время правления Путина, смущает его, кроме того, нынешний президентский срок Путина, который также является главнокомандующим вооруженными силами РФ, истекает в следующем году. Кто-то новый на пост президента – не то, что обычно открыто обсуждает российская элита. Но это не значит, что смена караула в Кремле неизбежна. Если есть что-то, что Владимир Путин усовершенствовал за 23 года пребывания у власти, то это искусство политического выживания. Однако его прошлогоднее решение начать полномасштабное вторжение в Украину спровоцировало широкомасштабную нестабильность в своей стране. По сути, все это усиливает давление на лидера РФ.

Роль Лукашенко в решении вопроса мятежа Вагнера

Что касается роли Александра Лукашенко в соглашении между Пригожиным и Путиным, то явное покровительство белорусского президента вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Так, Лукашенко рассматривается как младший партнер в отношениях с Путиным, а Беларусь зависит от помощи России, к тому же она стала плацдармом для российских военных операций в Украине, что еще больше изолировало Лукашенко от Запада и повлекло за собой новые санкции. Как иронически подчеркивают журналисты , сложно представить, чтобы Пригожин с удовольствием собирал картошку вместе с белорусским лидером, бывшим председателем колхоза. Кроме того, почему Путин, до этих выходных являвшийся надежным арбитром элитных споров в РФ, не смог сам заключить соглашение? Делегирование Лукашенко разрешение кризиса еще больше вредит имиджу российского президента как решительного человека действия. К этой неопределенности прилагаются и другие вопросы: какова участь ЧВК Вагнера? Вероятно, Пригожин, если и когда он всплывет, сможет подсказать, надеются в американском издании.

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Китай поддерживает стратегического партнера после прерванного бунта ЧВК Вагнера

Британские журналисты считают , что утверждение о соглашении, заключенном президентом Беларуси, может быть преувеличено, но это укрепляет его позицию в отношениях с Владимиром Путиным.

Китай поддерживает стратегического партнера – Россию, после того, как восстание ЧВК Вагнера бросило вызов Путину. Как пишет CNN , через день после того, как бойцы наемников Вагнера повернули со своего марша на Москву, завершив краткий и хаотичный поход на Москву своего полководца Евгения Пригожина, Пекин опубликовал свой первый комментарий о том, что Путин назвал "вооруженным восстанием". "Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер для координации новой эры, Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания", - говорилось в сообщении КНР.