Давление на СМИ, химическая атака и беженцы из Украины: ЦПИ обнародовал новые фейки роспропаганды за минувшие сутки
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал новую подборку фейков, которые распространила за прошедшие сутки российская пропаганда
Об этом сообщает ЦПИ в Telegram.
Так, глава МИД РФ Лавров заявил, что "Мероприятие делает все, чтобы прекратить работу СМИ, предоставляющих объективные сведения о происходящем [в Украине]", однако в ЦПИ предупреждают, что эта информация не соответствует действительности и является манипуляцией. , потому что страны ЕС прекращают деятельность только пропагандистских СМИ, которые финансируются из РФ.
Также в МИД обороны России заявили, что "украинские военные разместили и заминировали емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС. Их планируют взорвать при подходе ВС РФ к объекту для дальнейшего обвинения российской армии перед мировым сообществом". В ЦПИ отмечают, что это дезинформация.
Также российские СМИ манипулируют и по теме беженцев из Украины, отметили в центре противодействия дезинформации. Так, СМИ РФ сообщили: "в Европе заканчиваются средства на содержание беженцев из Украины... В Латвии их выселяют из гостиниц, в Германии урезают помощь, в Польше не выплачивают компенсации... В ЕС отзываются об наглевших украинских беженцах, не работают и всегда всем недовольны". Это также откровенная манипуляция.
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