Давление на руководство государства и причастность иностранных спецслужб: полиция назвала версии покушения на Шефира
Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб
Об этом заявил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.
Клименко заявил, что у следствия есть три версии причины покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Так, следствие рассматривает три основные версии:
- в связи с государственной деятельностью Шефира;
- с целью давления на высшее руководство государства;
- с целью дестабилизации политической ситуации в стране.
Клименко отметил, что также рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств.
"Дело на контроле", - добавил он.
Глава МВД Денис Монастырский уверен, что Шефира хотели убить, а не напугать.
"Хочу подчеркнуть, что целью этого преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также отмечаю, что команду президента не испугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены", - отметил он.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Зеленский отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.
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