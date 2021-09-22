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Давление на руководство государства и причастность иностранных спецслужб: полиция назвала версии покушения на Шефира

22 сентября, 2021 среда
15:27
Общество Игорь Клименко

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб

Об этом заявил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.

Клименко заявил, что у следствия есть три версии причины покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Так, следствие рассматривает три основные версии:

  • в связи с государственной деятельностью Шефира;
  • с целью давления на высшее руководство государства;
  • с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

Клименко отметил, что также рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств.

"Дело на контроле", - добавил он.

Глава МВД Денис Монастырский уверен, что Шефира хотели убить, а не напугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью этого преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также отмечаю, что команду президента не испугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены", - отметил он.
 

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Сергей Шефир
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