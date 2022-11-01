Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения во вторник, 1 ноября.

"Проговорили с Президентом Макроном ситуацию с нашим продовольственным экспортом. На днях движение судов с украинской агропродукцией продолжилось, прежде всего благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции, которые не воспринимают российские попытки уничтожить зерновое соглашение", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что сейчас нужна надежная и долгосрочная защита зерновому коридору и Россия должна четко знать, что "получит жесткий ответ мира на любые шаги, которые срывают наш продовольственный экспорт".

"Этот вопрос буквально о жизни для десятков миллионов людей", - добавил он.

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В том числе и президент обсудил сегодня с Премьер-министром Камбоджи. Зеленский сообщил, что если цены на продовольствие из-за российской агрессии будут расти, а на продовольственном рынке образуется дефицит - это неизбежно приведет к катастрофическим последствиям в большинстве стран АСЕАН, как и в других регионах мира.

"Эта страна сейчас председательствует в АСЕАН, одном из самых мощных мировых объединений. Это более 600 миллионов человек в десяти странах. И для каждой из этих стран продовольственный кризис – это реальная угроза национальной безопасности", - отметил Зеленский.

Еврокомиссар прибыла в Киев во вторник после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

1 ноября стало известно, что Евросоюзу удалось привлечь 25,5 миллионов евро для удовлетворения немедленных потребностей Украины в энергетической сфере.

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