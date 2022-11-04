Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Пока Национальный банк Украины печатает ограниченное количество купюр, давление на гривню будет минимальным. Это мы увидели в последние несколько месяцев, когда была организована финансовая поддержка Украины наших партнеров. Мы получаем более 4$ млрд ежемесячно, что также позволяет снизить давление на курс гривни", – объяснил Фурса.



Инвестиционный банкир отметил важность финансовой помощи Украине от западных партнеров.



"В следующем году так же, если мы будем получать финансовую помощь, то сможем удержать курс гривни. Финансовая помощь позволит нам, даже при большом дефиците бюджета, избежать значительного давления на национальную валюту", - добавил он.

3 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2023 год после второго чтения и в целом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb