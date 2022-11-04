Давление на гривню будет минимальным, пока Нацбанк печатает ограниченное количество купюр, – инвестбанкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что финансовая помощь Украине от партнеров позволит снизить давление на гривню в 2023 году
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Пока Национальный банк Украины печатает ограниченное количество купюр, давление на гривню будет минимальным. Это мы увидели в последние несколько месяцев, когда была организована финансовая поддержка Украины наших партнеров. Мы получаем более 4$ млрд ежемесячно, что также позволяет снизить давление на курс гривни", – объяснил Фурса.
Инвестиционный банкир отметил важность финансовой помощи Украине от западных партнеров.
"В следующем году так же, если мы будем получать финансовую помощь, то сможем удержать курс гривни. Финансовая помощь позволит нам, даже при большом дефиците бюджета, избежать значительного давления на национальную валюту", - добавил он.
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