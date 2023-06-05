"Давление на грани жизни и смерти": оккупанты заставляют людей, нуждающихся в лекарствах, брать паспорта РФ, - депутат Запорожского облсовета
Россияне на оккупированной части Запорожской области дошли до крайнего предела, когда шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на паспорт РФ
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.
"Ситуация с инсулином очень показательна. Оккупанты пытаются придумать какие-то механизмы, чтобы заставить людей брать паспорта. Сегодня они уже дошли до крайнего предела, когда они шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на российский паспорт. С одной стороны, это негативный сигнал, потому что население страдает на временно оккупированных территориях. С другой стороны, это сигнал о том, что более года и несмотря на столь долгий период большое количество людей не получило и не хочет получать паспорт, что оккупанты предприняли такие крайние меры. Давление на грани жизни и смерти. Это показывает, что их идея паспортизации провалилась на территории Запорожской области, несмотря на силовые рычаги", - заявил он.
- Ранее депутат горсовета Дмитрий Забавин заявил, что во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное