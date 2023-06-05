Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Ситуация с инсулином очень показательна. Оккупанты пытаются придумать какие-то механизмы, чтобы заставить людей брать паспорта. Сегодня они уже дошли до крайнего предела, когда они шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на российский паспорт. С одной стороны, это негативный сигнал, потому что население страдает на временно оккупированных территориях. С другой стороны, это сигнал о том, что более года и несмотря на столь долгий период большое количество людей не получило и не хочет получать паспорт, что оккупанты предприняли такие крайние меры. Давление на грани жизни и смерти. Это показывает, что их идея паспортизации провалилась на территории Запорожской области, несмотря на силовые рычаги", - заявил он.