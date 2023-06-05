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Главная Война с Россией "Давление на грани жизни и смерти": оккупанты заставляют людей, нуждающихся в лекарствах, брать паспорта РФ, - депутат Запорожского облсовета
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"Давление на грани жизни и смерти": оккупанты заставляют людей, нуждающихся в лекарствах, брать паспорта РФ, - депутат Запорожского облсовета

5 июня, 2023 понедельник
19:07
Война с Россией

Россияне на оккупированной части Запорожской области дошли до крайнего предела, когда шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на паспорт РФ

Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Ситуация с инсулином очень показательна. Оккупанты пытаются придумать какие-то механизмы, чтобы заставить людей брать паспорта. Сегодня они уже дошли до крайнего предела, когда они шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на российский паспорт. С одной стороны, это негативный сигнал, потому что население страдает на временно оккупированных территориях. С другой стороны, это сигнал о том, что более года и несмотря на столь долгий период большое количество людей не получило и не хочет получать паспорт, что оккупанты предприняли такие крайние меры. Давление на грани жизни и смерти. Это показывает, что их идея паспортизации провалилась на территории Запорожской области, несмотря на силовые рычаги", - заявил он.

  • Ранее депутат горсовета Дмитрий Забавин заявил, что во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории.
оккупированные территории
Запорожская область
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