Давление будет продолжаться, - нардеп-"слуга" Безгин о санкциях США против Портнова

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Я считаю, что когда мы говорим о санкционном давлении представителей тогдашних элит, которые связаны с режимом Януковича, это в любом случае положительный признак наших нормальных взаимоотношений с западными партнерами. Во-вторых, это значит, чтобы там не думали пророссийские политики, которые до сих пор в Украине - это значит, что вектор международной политики никоим образом не меняется и давление на них будет продолжаться. Я считаю, что это хорошая новость", - сказал Безгин.

Министерство финансов США ввело санкции против первого заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и его фонда.