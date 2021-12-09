Давление будет продолжаться, - нардеп-"слуга" Безгин о санкциях США против Портнова
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин назвал хорошей новостью введение американских санкций против первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова
Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Я считаю, что когда мы говорим о санкционном давлении представителей тогдашних элит, которые связаны с режимом Януковича, это в любом случае положительный признак наших нормальных взаимоотношений с западными партнерами. Во-вторых, это значит, чтобы там не думали пророссийские политики, которые до сих пор в Украине - это значит, что вектор международной политики никоим образом не меняется и давление на них будет продолжаться. Я считаю, что это хорошая новость", - сказал Безгин.
- Министерство финансов США ввело санкции против первого заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и его фонда.
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