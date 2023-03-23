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Давление армии РФ на Бахмут падает, а ВСУ проводит в окрестностях города контратаки, - ISW

23 мартa, 2023 четверг
04:37
война с Россией

Войска РФ могут начать наступательные операции в новых направлениях, что вряд ли принесет ощутимые результаты, а ВСУ проводит контратаки

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, на фоне сообщений Запада о возможной попытке Росармии начать наступление по другим направлениям, темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются.

Войска РФ совершили дополнительные несущественные наступательные действия на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

Как сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта, наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении количества боевых столкновений в самом городе в последние дни, говорится в публикации.

Представитель США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, по разным направлениям. По оценке Минобороны Великобритании, войска РФ могут терять темп в районе Бахмута, потому что российское военное руководство передислоцирует подразделения по другим направлениям.

Сейчас войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что оккупанты делают это за счет своих операций в районе Бахмута и наступления в застопорившемся районе Угледара отмечают в ISW.

Ранее российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, ПВО) заявляли, что они перебрасываются в район Угледара для проведения штурмов, однако 21 марта российский "военкор" заявил, что части этой бригады работают на Авдеевском.

"Это очевидное изменение дислокации – если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России – возможно, указывает на то, что российские силы отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", – говорят эксперты.

В отчете отмечается, что российские силы, скорее всего, взимают больше сил в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных наступлений войск РФ в этом районе. ISW считают, что российские наступления могут побуждать ВСУ уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя "ныне ни то, ни другое не вероятно".

Также отмечается, что ISW до сих пор не выявила подтверждения присутствия российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ), несмотря на сообщение о том, что она была переформирована в Беларуси и переброшена в оккупированный Луганск.

"Россияне могут использовать это подразделение в одном или нескольких уже начатых наступлениях или в новом наступлении. Использование двух или трех мотострелковых полков этой дивизии, впрочем, вряд ли приведет к решающему оперативному эффекту, учитывая неспособность более крупных соединений достичь этого", - говорится в отчете.

  • Ранее в Институте изучения войны прогнозировали , что весеннее наступление России на Донбассе, вероятно, близится к кульминации.
Донетчина
наступление ВСУ
потери окуппантов
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