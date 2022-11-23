Об этом рассказал волонтер и член херсонской территориальной обороны Игорь Кураян .

"Меня пытали 10 дней, я даже хотел уйти из этой жизни, потому что выдержать было очень тяжело. Люди ломались. Это – НКВД 20-х годов прошлого века. Они отрабатывали механизмы пыток и ничем не отличались от палачей Дзержинского. Давили физически и психологически. Привязывали к стулу, били по нескольку сразу, с разных сторон. Били дубинкой по затылку, плоскогубцами давили пальцы, ножницами резали, спереди давили сапогами в пах. Понимаете, это просто зверства. У этих подонков нет ничего человеческого. Это – машина для уничтожения людей", – добавил он.

В застенке оккупантов Игорь Кураян провел месяц. Его удерживали в подвале управления херсонской полиции по улице Лютеранской. Там оккупанты устраивали допросы. Затем узника перевезли в лагерь для пленных в Севастополе.

Подробнее о пленении и увлечении рашистами Хесрона читайте в материале: С автоматом против танков, жестокие пытки и возвращении на фронт: волонтер Кураян рассказал об оккупации Херсона и плен

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