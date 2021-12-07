Давид против Голиафа: Промоутер придумал, как Усику превзойти Тайсона и Холифилда

Об этом он заявил в интервью YouTube каналу ББ.

По словам Красюка, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может превзойти противостояние американцев Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, ведь на кону впервые в сверхтяжелом весе будет сразу четыре чемпионских пояса.

"Весь мир несколько лет говорит о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, поскольку в истории сверхтяжелого веса не было чемпиона с четырьмя поясами. Тайсон и Холифилд имели три пояса, поскольку WBO начала свою деятельность в 1990-х годах. Сейчас мы говорим о четырех поясах", - сказал Красюк.

Он также выразил убеждение, что поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри будет более интересным, чем противостояние британца с Энтони Джошуа.

"На тот момент был актуален бой Фьюри - Джошуа, но сейчас Джошуа уже нет. Зато есть Усик, который очень "тонкой трубой" ворвался в элиту. "Труба" очень тонкая, поскольку по габаритам он уступает великанам. Но Усик ворвался и уже обладатель трех поясов. Бой Фьюри - Усик вызовет больше интриги, если он будет раскручиваться, чем Джошуа - Фьюри. Нам могут дать Голиафа против Давида. А что, если Давид победит?", - спросил Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд провели два поединка в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха. Оба американца владели званием абсолютного чемпиона мира – Тайсон в 1987 – 1990 годах, Холифилд – в 1990-1992 годах.

Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.

7 декабря Энтони Джошуа заявил, что не намерен отказываться от второго поединка против украинца Александра Усика.

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