Об этом Климкин написал в facebook .

По его словам, в последние дни российский режим проиграл не только тысячи километров освобожденной ВСУ территории Харьковщины, но и окончательно потерял уважение в мире.

"Эту операцию будут изучать в военных академиях всех стран. Не только западных, но и Китая, Индии, Бразилии – буквально всех. Побеждающий Голиафа Давид – это уже не миф, а реальность. Безумной ценой, но мы изменили геополитику ХХІ века. Люди и их вера в себя, в страну и нацию важнее размера. Россию уже окончательно перестали уважать, теперь начнут не бояться. А это конец любой империи", - убежден Климкин.

11 сентября в ISW заявили, что украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории , что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля.

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