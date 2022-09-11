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Главная война с Россией Давид, побеждающий Голиафа – это уже не миф, мы изменили геополитику ХХІ века, - Климкин

Давид, побеждающий Голиафа – это уже не миф, мы изменили геополитику ХХІ века, - Климкин

11 сентября, 2022 воскресенье
11:32
война с Россией

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что нынешние победы Украины над Россией на фронте изменили геополитическую ситуацию в мире

Об этом Климкин написал в facebook .

По его словам, в последние дни российский режим проиграл не только тысячи километров освобожденной ВСУ территории Харьковщины, но и окончательно потерял уважение в мире.

"Эту операцию будут изучать в военных академиях всех стран. Не только западных, но и Китая, Индии, Бразилии – буквально всех. Побеждающий Голиафа Давид – это уже не миф, а реальность. Безумной ценой, но мы изменили геополитику ХХІ века. Люди и их вера в себя, в страну и нацию важнее размера. Россию уже окончательно перестали уважать, теперь начнут не бояться. А это конец любой империи", - убежден Климкин.

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Мир
Россия
Китай
Индия
Бразилия
военные силы Украины
Павел Климкин
геополитика
Балаклея
Харковщина
Изюм
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