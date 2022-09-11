Давид, побеждающий Голиафа – это уже не миф, мы изменили геополитику ХХІ века, - Климкин
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что нынешние победы Украины над Россией на фронте изменили геополитическую ситуацию в мире
Об этом Климкин написал в facebook .
По его словам, в последние дни российский режим проиграл не только тысячи километров освобожденной ВСУ территории Харьковщины, но и окончательно потерял уважение в мире.
"Эту операцию будут изучать в военных академиях всех стран. Не только западных, но и Китая, Индии, Бразилии – буквально всех. Побеждающий Голиафа Давид – это уже не миф, а реальность. Безумной ценой, но мы изменили геополитику ХХІ века. Люди и их вера в себя, в страну и нацию важнее размера. Россию уже окончательно перестали уважать, теперь начнут не бояться. А это конец любой империи", - убежден Климкин.
-
11 сентября в ISW заявили, что украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории , что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное