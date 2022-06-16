Давайте соберем средства на приобретение тепловизоров и приборов ночного видения десантникам и штурмовикам 80 бригады
Сегодня 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада сдерживает атаки российской армии на Донбассе. Каждый день наши защитники дают отпор агрессорам, уничтожая технику и живую силу врага. Чтобы уменьшить наши потери, помочь украинским воинам более эффективно бороться, нужно специальное оборудование
Возможность видеть врага ночью или спрятанным также сохраняет жизнь нашим защитникам.
"Бойцы 80 бригады обратились с просьбой помочь им приобрести тепловизоры, чтобы лучше идентифицировать врага и приборы ночного видения для водителей, чтобы быстро и эффективно осуществлять перевозки.
Оборудование недешево, поэтому приобрести его отдельным гражданам сложно, но если читатели и зрители Еспресо приобщатся, то вместе мы сможем быстро помочь нашим защитникам", — говорит Ирина Коваль, телеведущая и волонтер.
Защитникам требуется два тепловизора и 4 прибора ночного видения с креплениями на шлемы. Их стоимость составляет 210000 грн.
Каждая ваша гривна будет работать для победы!
Приобщиться к сбору средств можно любым удобным для вас способом:
- карта Приватбанка Ирина Коваль 5168745022262494
- Монобанк Ирина Коваль 5375411504682498
- PayPal: [email protected]
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