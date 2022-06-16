Давайте соберем средства на приобретение тепловизоров и приборов ночного видения десантникам и штурмовикам 80 бригады

Возможность видеть врага ночью или спрятанным также сохраняет жизнь нашим защитникам.

"Бойцы 80 бригады обратились с просьбой помочь им приобрести тепловизоры, чтобы лучше идентифицировать врага и приборы ночного видения для водителей, чтобы быстро и эффективно осуществлять перевозки.

Оборудование недешево, поэтому приобрести его отдельным гражданам сложно, но если читатели и зрители Еспресо приобщатся, то вместе мы сможем быстро помочь нашим защитникам", — говорит Ирина Коваль, телеведущая и волонтер.

Защитникам требуется два тепловизора и 4 прибора ночного видения с креплениями на шлемы. Их стоимость составляет 210000 грн.

Каждая ваша гривна будет работать для победы!

Приобщиться к сбору средств можно любым удобным для вас способом: