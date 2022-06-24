Давайте соберем средства для приобретения раций и зарядных станций бойцам 103-й бригады

Об этом написала ведущая телеканала Еспресо Ирина Коваль на своей странице в соцсетях.

"В этот раз для бойцовц 103 бригады, которые обратились с просьбой помочь им с приобретением радиостанций и зарядных станции для воюющих на передовой подразделений. Качественная, защищенная и безопасная связь на передовой - важное и необходимое условие для обеспечения эффективного выполнения задач подразделениями и координации действий. Но такое оборудование недешевое, поэтому приобрести его отдельным гражданам сложно, но мы можем сделать это вместе", - написала ведущая на своей странице .

Украинским защитникам нужно двенадцать радиостанций и двенадцать зарядных станций, общая стоимость такого оборудования составляет 610 000 грн.

Каждая ваша гривна будет работать для победы!

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