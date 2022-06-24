Давайте соберем средства для приобретения раций и зарядных станций бойцам 103-й бригады
Начался сбор средств для приобретения раций и зарядных станций бойцам 103-й бригады ТРО Вооруженных сил Украины, которые сдерживают атаки российской армии в Донецкой области
Об этом написала ведущая телеканала Еспресо Ирина Коваль на своей странице в соцсетях.
"В этот раз для бойцовц 103 бригады, которые обратились с просьбой помочь им с приобретением радиостанций и зарядных станции для воюющих на передовой подразделений. Качественная, защищенная и безопасная связь на передовой - важное и необходимое условие для обеспечения эффективного выполнения задач подразделениями и координации действий. Но такое оборудование недешевое, поэтому приобрести его отдельным гражданам сложно, но мы можем сделать это вместе", - написала ведущая на своей странице .
Украинским защитникам нужно двенадцать радиостанций и двенадцать зарядных станций, общая стоимость такого оборудования составляет 610 000 грн.
Каждая ваша гривна будет работать для победы!
Приобщиться к сбору средств можно любым удобным для вас способом:
карта Приватбанка Ирина Коваль 5168745022262494
Монобанк Ирина Коваль 5375411504682498
PayPal: [email protected]
- Напомним, ранее всего за 3 дня небезразличные граждане пожертвовали на нужды 80 бригады ВСУ 345 409 грн в ответ на призыв ведущей Еспресо Ирины Коваль в рамках волонтерского проекта Еспресо.
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