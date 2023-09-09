"Давайте подождем": ГУР о подтверждении гибели Пригожина
В Главном управлении разведки Минобороны Украины предполагают, что подтверждение смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина нужно еще дождаться
Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
По его словам, уже был случай, когда Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе, но потом оказалось, что он жив.
"Давайте подождем. Это не так просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять", - отметил представитель. разведки.
Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.
29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.
6 сентября Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о гибели пособника вожака ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, однако там не уверены на 100% в гибели самого Евгения Пригожина.
Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.
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