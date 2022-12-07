Пожалуйста, давайте находить свет в себе.

Особенно сейчас, когда тьма вокруг нас пытается найти дверь в наши души.

Ищем в себе свет для себя и людей близких. Вы знаете, насколько нам сейчас не хватает света и тепла. Теплые слова, света дел.

Я обращаюсь ко всем, независимо от политических взглядов. Давайте быть такими, какими мы должны быть сейчас. Украинцы. Гражданами

Я обращаюсь ко всем, независимо от политических взглядов. Давайте быть такими, какими мы должны быть сейчас. Украинцы. Гражданами. Безжалостны к врагам, которые пришли на нашу землю. Опорой для других наших граждан. Неужели нам нет, на кого направить ненависть?

Мы должны согреть друг друга сейчас, если мы хотим увидеть рассвет

Нам нужен этот свет. Нам нужно это тепло. Потому что вокруг холодная ночь.

И мы должны согреть друг друга сейчас, если мы хотим увидеть рассвет.

Ищем свет в себе.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократический Топор".

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