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Главная Криминал "Давайте дождемся решений правоохранителей": Шмыгаль заявил, что в правительстве не поднимали никаких вопросов по Монастырскому из-за ДТП с Трухиным

"Давайте дождемся решений правоохранителей": Шмыгаль заявил, что в правительстве не поднимали никаких вопросов по Монастырскому из-за ДТП с Трухиным

3 февраля, 2022 четверг
18:52
Криминал Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине не обсуждали вопрос о действиях министра внутренних дел Дениса Монастырского по делу нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина

Такой ответ он дал на вопросы журналистки Еспресо.TV. Валерии Пашко.

Вопрос касался того, не поднимал ли Шмыгаль дисциплинарное производство против главы МВД Дениса Монастриского из-за новых обстоятельств ДТП с Трухиным.

"Закон не предусматривает этого. Давайте дождемся решений правоохранительных органов и будем делать все выводы", – сказал премьер.

На уточнение, делали ли в правительстве определенные выводы, он сказал: "На сегодняшний день - нет".

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Денис Шмыгаль
Денис Монастирский
Александр Трухин
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