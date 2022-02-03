"Давайте дождемся решений правоохранителей": Шмыгаль заявил, что в правительстве не поднимали никаких вопросов по Монастырскому из-за ДТП с Трухиным

Такой ответ он дал на вопросы журналистки Еспресо.TV. Валерии Пашко.



Вопрос касался того, не поднимал ли Шмыгаль дисциплинарное производство против главы МВД Дениса Монастриского из-за новых обстоятельств ДТП с Трухиным.



"Закон не предусматривает этого. Давайте дождемся решений правоохранительных органов и будем делать все выводы", – сказал премьер.



На уточнение, делали ли в правительстве определенные выводы, он сказал: "На сегодняшний день - нет".

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