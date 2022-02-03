"Давайте дождемся решений правоохранителей": Шмыгаль заявил, что в правительстве не поднимали никаких вопросов по Монастырскому из-за ДТП с Трухиным
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине не обсуждали вопрос о действиях министра внутренних дел Дениса Монастырского по делу нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина
Такой ответ он дал на вопросы журналистки Еспресо.TV. Валерии Пашко.
Вопрос касался того, не поднимал ли Шмыгаль дисциплинарное производство против главы МВД Дениса Монастриского из-за новых обстоятельств ДТП с Трухиным.
"Закон не предусматривает этого. Давайте дождемся решений правоохранительных органов и будем делать все выводы", – сказал премьер.
На уточнение, делали ли в правительстве определенные выводы, он сказал: "На сегодняшний день - нет".
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин покинул страну.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали виде , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии .
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила начать уголовное производство по Трухину.
- МВД отрицало попытку "слуги" Трухина "договориться" с Монастырским, ГБР заявило, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает реакцию Давида Арахамии и партии "Слуга Народа" на видео с Трухиным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное