Давайте будем говорить о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "слуг", - Корниенко

Об этом передает УП.

"На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину (реальную, - ред.) вы увидите 30 октября, точнее 31-го - 1-го, как кандидаты от "Европейской солидарности" набирают в пределах 10% в обоих округах. У нас есть опросы - они есть публичные, у нас есть закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах. Я извиняюсь, Черкасская область ... Давайте в Херсонской области не будем делать над "Европейской солидарностью" опыты , а вот Черкасская область - это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у "Европейской солидарности". Это то, что мы видим по своим опросам", - отметил он.

Корниенко отметил, что не стоит говорить, что партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа" сравнялись в рейтинге.

"В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает - даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", - заявил он.

Он добавил, что скоро будут другие опросы и там данные о рейтинге партий могут отличаться.

Напомним, впервые с 2019 года "Слуга народа" опустилась на второе место. Лидирует "Европейская солидарность", сообщили в КМИС.

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