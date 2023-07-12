Давайте я объясню на знакомом вам примере как работает принцип "требуй невозможного — получишь приемлемое" на примере кампании "Закройте небо ". С некоторыми уже очевидными инсайдами.

На тот момент (это март месяц) Запад коллективно не готов был перейти ни одной "красной линии", кроме предоставления Украине легкого вооружения и некоторых образцов противокорабельных ракет. Тогда внезапно началась кампания "Закройте небо ". То есть призыв к НАТО де-факто вступить в войну. Тогда впечатления от войны в Украине были очень свежими, Мариуполь, Киев и Харьков бомбили онлайн. И ситуативная поддержка такой идеи набирала безумные проценты у общественности на Западе.

И тогда, чтобы только Украина успокоилась, — это совпало с разоблачением российских преступлений под Бучей и отказом Зеленского вести переговоры об урегулировании после этого — наши союзники согласились сломать главную красную линию . И мы получили первые анонсы о поставках тяжелой артиллерии. Только Украина перестала бы вспоминать о "закрытом небе", на которое наши союзники никак не могли согласиться.

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Это, конечно, был не единственный фактор, но он оказал большое влияние на готовность наших партнеров найти в себе храбрость и немного быстрее действовать. Чтобы избежать репутационных рисков у себя дома. Да, политика вещь многофакторная.

А, и да. О "Союзниках могут обидеться" и "У Запада все окей, в этой войне Украина борется только за себя". Чтобы написать оба эти утверждения, нужно быть неизлечимым идиотом и вообще не разбираться в международной политике.

Поражение Украины сделало бы США и концепцию мировой безопасности под эгидой США еще более уязвимой для атаки как со стороны Китая и России, так и Ирана. Это еще больше ослабило позиции США на Ближнем Востоке, в глазах саудовских королей и принцев, в Африке, в Юго-Восточной Азии.

Без этой войны и вмешательства в нее НАТО оставалось аморфным, децентрализованным и слабым объединением, теряющим внутреннее осознание важности. Я уже не говорю о том, что страны Балтии (как потенциальные жертвы России) или Греция (как потенциальная жертва Турции), или Тайвань чувствовали бы гораздо более уязвимые. А победа Украины – наоборот – усиливает и авторитет, и объективную силу западного мира.

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Поэтому давление со стороны Украины – это окей. После того, как в 2017 году в НАТО принята Черногория (в которой хватает и хватало агентурного влияния Сербии и России, в которой с реформами, особенно судебной, очень большие проблемы) нельзя серьезно воспринимать аргументы об "институциональной неготовности" Украины, и что НАТО не хочет получить "новый отрицательный опыт как с Венгрией и Турцией". Этот опыт они уже получили 6 лет назад, но пока Черногория голосует и не вы***тся, всем наплевать, какой треш творится в этой очень маленькой стране с институтами.

Поэтому давайте без этого лицемерия. Украина имеет право потребовать и жестко торговаться. Это, по сути, тоже компонент субъектности. Нас в этой истории сейчас устроит даже "мы дадим вам больше оружия, только мы могли бы дальше тянуть с вопросом Украины в НАТО".

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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