Давай, сделай свою вонючую ногу, - Мейвезер жестоко поглумился над Макгрегором

Мейвезер опубликовал в Instagram фотографию Макгрегора, на котором Конор сидит с вывернутой, с помощью фотошопа, ногой.

"У тебя все вывернулось Мне нравится, как на тебе сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу!", - написал Флойд Мейвезер.

11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

12 июля Макгрегор пригрозил семье Дастина Пуарье, когда сломал ногу в их бою.

Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке, в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

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