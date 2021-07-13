Давай, сделай свою вонючую ногу, - Мейвезер жестоко поглумился над Макгрегором
Знаменитый боксер Флойд Мейвезер надругался над борцом Конором Макгрегором, который потерпел поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом
Мейвезер опубликовал в Instagram фотографию Макгрегора, на котором Конор сидит с вывернутой, с помощью фотошопа, ногой.
Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
"У тебя все вывернулось Мне нравится, как на тебе сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу!", - написал Флойд Мейвезер.
Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке, в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семье Дастина Пуарье, когда сломал ногу в их бою.
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