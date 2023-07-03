Мол, сколько людей, столько и мнений. Но, как правило, когда речь идет о публичных лицах, то за их попытками скорректировать реальность стоят, честно говоря, не легкомысленные умственные упражнения.

Я не просто использовал "украинский "бункер", потому что имел в виду довольно интересный сериал Мортена Тильдума, экранизацию романа Wool из трилогии Silo Хью Хауи. Кто видел, то поймет, о чем речь, кто нет, — рекомендую и скажу лишь, что речь идет о постапокалипсисе и попытках руководящей группы навязать спасенным в укрытии собственную версию происходящего вне бетонных стен. На дисплей бункера завели картинку пустыни, и высшим наказанием в этом сообществе была "командировка" для очищения якобы камеры – глаз десятка тысяч, которая на самом деле тут была ни при чем…

Да, я согласен, что находясь внутри процесса, в бункере, мы не способны постичь его масштаб. Но попытки исказить даже то, что все-таки подлежит трезвому трактованию, выглядят не только провокационными, стимулирующими дискуссию, а скорее целенаправленными попытками завести свою картинку на наш дисплей.

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Вот недавно очень активизировался Сергей Дацюк — философ, часто шокирующий публику своими неоднозначными мудрствованиями. Но если раньше он подавал пессимистично-трезвые (на его взгляд) рефлексии о мире и Украине в нем, то последние его публичные выступления (в частности, блог-выступление на УП и ряд интервью популярным ютуберам) все больше убеждают меня в том, что имеем дело с обоснованием конкретного партийного проекта. И этот проект, скорее всего, должна воплощать еще не рожденная, однако уже обсуждаемая партия Арестовича.

Сам же Дацюк, несмотря на определенные условности, все больше похож мне на этакого отечественного недо-Дугина с перспективой избавиться от этого префикса, учитывая разницу в возрасте с российским полусумасшедшим "евразийцем". И когда буквально сейчас на фейсбуке господин философ приходит к выводу: "В этой войне и Россия, и Украина потеряют свои базовые идентичности, потому что война будет продолжаться до тех пор, пока это не произойдет. Потеря нашей идентичности и будет ценой за потерю их. Дешевле не получится", ответ становится просто-таки нужным.

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Я не буду углублятьсяв размышления Дацюка об украинском "народе", "нации", которых, по его мнению, никогда и не было, о том, что мы с вами должны заниматься формированием "цивилизации". Вопрос вне дискуссии. Цивилизации обычно возникают как продукт имперских образований (можем говорить об эллинско-римской как прототипе европейской). Украина же никогда не была империей (да, сейчас мне напомнят поход Олега под Царьград или колонизацию, на свою беду, моквинских болот), и, вероятно, не будет ею.

В конце концов и Россию трудно назвать империей, вопреки устоявшемуся взгляду. То, что она является азиатской деспотией, удерживающей в своей орбите сотню порабощенных этносов, никоим образом не свидетельствует о такой важной черте империй, как трансляция метрополии на все покоренное пространство.

Но вернемся к идентичностям, утрату которых пророчит нам Дацюк. Да, конечно, проигравшая Россия потеряет свою идентичность, если она вообще у нее была. Поскольку, во-первых, в результате демонтажа ордынской конструкции и парада суверенитетов на территории 1/6 земной суши, избавится от оснований для имперской спеси, а также, в конце концов, откроет пустоту исторических мифов, на которых и строились государственные конструкты - от Петра I до Владимира Путина. То есть, как в упомянутом "Бункере", тщательно скрываемые артефакты превратятся в пепел, тлен, детские погремушки.

Что касается Украины, то она только утвердит важнейшие идентификационные маркеры, которые, к слову, помогали нам удержаться как сообществу почти пол тысячелетия рабского унижения и преследований.

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Единственное, о чем, по-моему, и не стоит сожалеть, — это то, что мы в конце концов выбросим на помойку реноме "доброго соседа". Точнее – неполноценности, породившей малоросийство, толкавшей к коллаборации с оккупантами разных мастей, и не только с их властными структурами, но и со способом мышления, мировоззренческими стереотипами, словом, всем, что обычно называют культурой.

Что интересно, такая потеря никак не отразится на украинской самодостаточности. Ибо и раньше ее формировал, на мой взгляд, обобществленный эгоизм, умение увидеть в собственном интересе интерес общества и наоборот. Отсюда и гражданское общество, которое, на удивление, родилось у нас гораздо быстрее, чем политические партии цивилизованного образца.

И еще о России. Ее послевоенная идентичность будет определяться и нашей. Ведь победители имеют особую миссию. Продиктованную, пожалуй, не столько альтруистическими мотивами, а опять же – национальным эгоизмом: предотвратить возрождение монстра на своих границах.

Об авторе . Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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