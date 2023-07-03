Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Дацюк, идентичности и наша победа
OPINION

Дацюк, идентичности и наша победа

Игорь Гулик
3 июля, 2023 понедельник
20:00
Мнение

Попытки различных персонажей завести собственную картинку на дисплей украинского "бункера" лишь выглядят невинными

Мол, сколько людей, столько и мнений. Но, как правило, когда речь идет о публичных лицах, то за их попытками скорректировать реальность стоят, честно говоря, не легкомысленные умственные упражнения.

Я не просто использовал "украинский "бункер", потому что имел в виду довольно интересный сериал Мортена Тильдума, экранизацию романа Wool из трилогии Silo Хью Хауи. Кто видел, то поймет, о чем речь, кто нет, — рекомендую и скажу лишь, что речь идет о постапокалипсисе и попытках руководящей группы навязать спасенным в укрытии собственную версию происходящего вне бетонных стен. На дисплей бункера завели картинку пустыни, и высшим наказанием в этом сообществе была "командировка" для очищения якобы камеры – глаз десятка тысяч, которая на самом деле тут была ни при чем…

Да, я согласен, что находясь внутри процесса, в бункере, мы не способны постичь его масштаб. Но попытки исказить даже то, что все-таки подлежит трезвому трактованию, выглядят не только провокационными, стимулирующими дискуссию, а скорее целенаправленными попытками завести свою картинку на наш дисплей.

Читайте также: "Русь православная"?

Вот недавно очень активизировался Сергей Дацюк — философ, часто шокирующий публику своими неоднозначными мудрствованиями. Но если раньше он подавал пессимистично-трезвые (на его взгляд) рефлексии о мире и Украине в нем, то последние его публичные выступления (в частности, блог-выступление на УП и ряд интервью популярным ютуберам) все больше убеждают меня в том, что имеем дело с обоснованием конкретного партийного проекта. И этот проект, скорее всего, должна воплощать еще не рожденная, однако уже обсуждаемая партия Арестовича.

Сам же Дацюк, несмотря на определенные условности, все больше похож мне на этакого отечественного недо-Дугина с перспективой избавиться от этого префикса, учитывая разницу в возрасте с российским полусумасшедшим "евразийцем". И когда буквально сейчас на фейсбуке господин философ приходит к выводу: "В этой войне и Россия, и Украина потеряют свои базовые идентичности, потому что война будет продолжаться до тех пор, пока это не произойдет. Потеря нашей идентичности и будет ценой за потерю их. Дешевле не получится", ответ становится просто-таки нужным.

Читайте также: Война как российская политтехнология

Я не буду углублятьсяв размышления Дацюка об украинском "народе", "нации", которых, по его мнению, никогда и не было, о том, что мы с вами должны заниматься формированием "цивилизации". Вопрос вне дискуссии. Цивилизации обычно возникают как продукт имперских образований (можем говорить об эллинско-римской как прототипе европейской). Украина же никогда не была империей (да, сейчас мне напомнят поход Олега под Царьград или колонизацию, на свою беду, моквинских болот), и, вероятно, не будет ею.

В конце концов и Россию трудно назвать империей, вопреки устоявшемуся взгляду. То, что она является азиатской деспотией, удерживающей в своей орбите сотню порабощенных этносов, никоим образом не свидетельствует о такой важной черте империй, как трансляция метрополии на все покоренное  пространство.

Но вернемся к идентичностям, утрату которых пророчит нам Дацюк. Да, конечно, проигравшая Россия потеряет свою идентичность, если она вообще у нее была. Поскольку, во-первых, в результате демонтажа ордынской конструкции и парада суверенитетов на территории 1/6 земной суши, избавится от оснований для имперской спеси, а также, в конце концов, откроет пустоту исторических мифов, на которых и строились государственные конструкты - от Петра I до Владимира Путина. То есть, как в упомянутом "Бункере", тщательно скрываемые артефакты превратятся в пепел, тлен, детские погремушки.

Что касается Украины, то она только утвердит важнейшие идентификационные маркеры, которые, к слову, помогали нам удержаться как сообществу почти пол тысячелетия рабского унижения и преследований.

Читайте также: Иногда смотрите на время…

Единственное, о чем, по-моему, и не стоит сожалеть, — это то, что мы в конце концов выбросим на помойку реноме "доброго соседа". Точнее – неполноценности, породившей малоросийство, толкавшей к коллаборации с оккупантами разных мастей, и не только с их властными структурами, но и со способом мышления, мировоззренческими стереотипами, словом, всем, что обычно называют культурой.

Что интересно, такая потеря никак не отразится на украинской самодостаточности. Ибо и раньше ее формировал, на мой взгляд, обобществленный эгоизм, умение увидеть в собственном интересе интерес общества и наоборот. Отсюда и гражданское общество, которое, на удивление, родилось у нас гораздо быстрее, чем политические партии цивилизованного образца.

И еще о России. Ее послевоенная идентичность будет определяться и нашей. Ведь победители имеют особую миссию. Продиктованную, пожалуй, не столько альтруистическими мотивами, а опять же – национальным эгоизмом: предотвратить возрождение монстра на своих границах.

Об авторе . Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Культура
Украина
Россия
Война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
2 июля, 2023 воскресенье
Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций
У Харкові водій образив пасажирку
2 июля, 2023 воскресенье
"Украина не существует... Езжай на "западенщину". В Харькове водитель оскорбил пассажирку и должен был извиняться
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 июля, 2023 воскресенье
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
21:02
МВФ
Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн
20:59
Силы обороны продвинулись на флангах на Бахмутском направлении, – Сырский
20:33
Латвия
Латвия возобновила ограниченный прием визовых заявлений от граждан РФ
20:14
Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили
20:00
Обзор
Победные новости 495-го дня войны: морпехи сбили вражеский вертолет из противотанкового комплекса, а в Гааге создали спецофис для расследования преступлений РФ в Украине
19:53
РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб
19:44
София Федына после суда в отношении Алексеева: это не имеет ничего общего с законностью и правосудием
19:36
Россияне обстреляли Киндийку на Херсонщине: ранены супруги
19:13
Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси
18:53
Музеи, галереи, театры и филармонии: РФ разрушила в Украине 1582 объекта культурной инфраструктуры
18:39
Российские ракеты и закрытие портов: что изменилось для компании Ferrexpo после февраля 2022 года, - Daily Mail
18:33
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 19 раненых, двое погибших
18:28
МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций
18:27
Зеленский еще не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО, - ОПУ
18:18
Росатом прекратил свою деятельность в Чехии
18:17
В НАТО сравнили украинское контрнаступление с высадкой союзников в Нормандии
18:16
Во Вьетнаме запретили фильм "Барби" из-за кадров с картой со спорными территориями в Южнокитайском море
18:10
Суд отправил нардепа Алексеева под стражу на 60 суток
18:07
OPINION
Не бойтесь озвучивать свои цели
18:04
Сдают детей на органы: россияне на ВОТ распространяют очередной фейк об Украине
17:52
В QS World University Rankings 2024 вошли 11 украинских университетов
17:49
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину
17:37
"Я сильный изнутри": Саакашвили показал свое тяжелое физическое состояние во время судебного заседания
17:37
ВСУ за неделю уничтожили 22 российских ЗРК и 19 складов боеприпасов
17:13
Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии
17:11
Танки Leopard 1 от Германии и Дании поступят в Украину в ближайшие недели, – Писториус
16:59
В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"
16:46
В минобороны Польши оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
16:38
Андрей Пятов
"Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб
16:21
Непокоренная нация: в Киеве презентовали фотовыставку, посвященную Вооруженным Силам
16:18
Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: в МАГАТЭ прокомментировали
16:05
В Херсонской области оккупанты обустроили в детском интернате госпиталь
16:02
Оккупационные власти Крыма подали "иск" к Украине с требованием возместить 152 млрд руб из-за "водной блокады полуострова"
16:01
OPINION
Героизм стал ценнейшей валютой, которой торгуют моральные перекупщики
15:50
Покрова снова с водой: ситуация на Днепропетровщине почти через месяц после подрыва Каховской ГЭС
15:45
Нацбанк сообщил о существенном улучшении деловой активности в строительном секторе
15:40
Предпринимателей, прошедших полтора года ужаса московского нашествия, может "победить" аудит, - Резников о попытках "запретить" прибыль бизнесов
15:26
Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ
15:23
Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине
15:18
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
На Бахмутском направлении еще присутствуют остатки вагнеровцев, - командир подразделения аэроразведки "Terra" Волохов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV