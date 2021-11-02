Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, возобновит карьеру
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время матча чемпионата Европы летом 2021 года, решил возобновить карьеру
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, Эриксен уже в ближайшее время может возвратиться на поле. Датчанин, который является игроком итальянского "Интера", вернется в свой бывший клуб - нидерландский "Аякс", за который он выступал в 2009 - 2013 годах.
12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор. В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не сможет продолжить играть в Серии А. "Интер" уже согласился рассмотреть предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.
-
Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание , врачам пришлось реанимировать его на поле.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное