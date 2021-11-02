Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, возобновит карьеру

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, Эриксен уже в ближайшее время может возвратиться на поле. Датчанин, который является игроком итальянского "Интера", вернется в свой бывший клуб - нидерландский "Аякс", за который он выступал в 2009 - 2013 годах.

12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор. В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не сможет продолжить играть в Серии А. "Интер" уже согласился рассмотреть предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.

Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание , врачам пришлось реанимировать его на поле.

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