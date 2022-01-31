Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, вернулся в АПЛ

Об этом сообщает официальный Twitter "Брентфорд".



Кристиан Эриксен подписал с "Брентфордом" контракт до лета 2022 года, то есть до конца текущего сезона. Финансовые условия контракта датчанина с англичанами – не известны. Футболист достался клубу АПЛ бесплатно.

Предыдущий клуб Эриксена – "Интер" – был вынужден расторгнуть контракт с датчанцем, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, поскольку в Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами.



12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.



Кроме "Интера", 29-летний хавбек выступал за нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".



В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.



"Брентфорд" занимает в Премьер-лиге 14 место.

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