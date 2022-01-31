Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, вернулся в АПЛ
Датский полузащитник Кристиан Эриксен стал новым игроком английского "Брентфорда"
Об этом сообщает официальный Twitter "Брентфорд".
Кристиан Эриксен подписал с "Брентфордом" контракт до лета 2022 года, то есть до конца текущего сезона. Финансовые условия контракта датчанина с англичанами – не известны. Футболист достался клубу АПЛ бесплатно.
Предыдущий клуб Эриксена – "Интер" – был вынужден расторгнуть контракт с датчанцем, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, поскольку в Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами.
12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.
Кроме "Интера", 29-летний хавбек выступал за нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".
В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.
"Брентфорд" занимает в Премьер-лиге 14 место.
- 2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.
- 2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.
- 17 января стало известно, что эксзащитник лондонского "Тоттенгема" Кристиан Эриксен может перейти к английскому "Брентфорду".
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