Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, может вернуться в АПЛ
Бывший полузащитник лондонского "Тоттенгема" Кристиан Эриксен может перейти к английскому "Брентфорду"
Об этом сообщает The Athletic .
По информации источника, "Брентфорд", выступающий в АПЛ, заинтересован в трансфере Кристиана Эриксена. Английский клуб предложил датчанке контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на год.
12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор.
В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не смог продолжить играть в Серии А за "Интер". Стороны расторгли контракт.
29-летний Эриксен известен фанатам своими выступлениями за нидерландский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм".
В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.
- Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, врачам пришлось реанимировать его на поле.
- 2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.
- 2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.01
Покупка 28.01Продажа 28.29
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.32
- Актуальное
- Важное