Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, может вернуться в АПЛ

Об этом сообщает The Athletic .



По информации источника, "Брентфорд", выступающий в АПЛ, заинтересован в трансфере Кристиана Эриксена. Английский клуб предложил датчанке контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на год.

12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор.



В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не смог продолжить играть в Серии А за "Интер". Стороны расторгли контракт.



29-летний Эриксен известен фанатам своими выступлениями за нидерландский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм".



В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.

Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, врачам пришлось реанимировать его на поле.

2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.

2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.

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