Датский футболист Эриксен, чуть не умерший на Евро-2020, возобновил тренировки

Об этом сообщает Sky Sports.



12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван в связи с тем, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор.



В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не сможет продолжить играть в Серии А. "Интер" позволил Эриксену тренироваться на родине, в клубе "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 год.



Хавбек сначала приступил к индивидуальным тренировкам, а затем начнет заниматься с другими игроками в коллективе.

29-летний Эриксен известен фанатам своими выступлениями за нидерландский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм". С 2020 года он играет за "Интер". Его контракт с миланцами действует до 2024 года.



Transfermarkt оценивает Кристиана Эриксена в 40 млн евро.



В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.

Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, врачам пришлось реанимировать его на поле.

2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.

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