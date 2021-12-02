Датский футболист Эриксен, чуть не умерший на Евро-2020, возобновил тренировки
Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировки после остановки сердца в матче Евро-2020
Об этом сообщает Sky Sports.
12 июня матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван в связи с тем, что Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Футболиста спасли и установили ему кардиовертер-дефибриллятор.
В Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами, поэтому датчанин не сможет продолжить играть в Серии А. "Интер" позволил Эриксену тренироваться на родине, в клубе "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 год.
Хавбек сначала приступил к индивидуальным тренировкам, а затем начнет заниматься с другими игроками в коллективе.
29-летний Эриксен известен фанатам своими выступлениями за нидерландский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм". С 2020 года он играет за "Интер". Его контракт с миланцами действует до 2024 года.
Transfermarkt оценивает Кристиана Эриксена в 40 млн евро.
В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.
- Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, врачам пришлось реанимировать его на поле.
- 2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.
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