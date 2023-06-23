Датский Carlsberg избавляется от российской "Балтики": подписано соглашение с покупателем
В пятницу, 23 июня, российская пивоварня "Балтика" продана по соглашению, которое подписала ее владелица - датская компания Carlsberg Group
Об этом сообщает пресс-служба "Балтики".
"После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и подписании соглашения с будущим владельцем активов", - говорится в заявлении.
Соглашение ждет утверждения регуляторов России.
Сообщается, что пока соглашение не завершено, пивоварня "Балтика" работает как обычно, придерживаясь всех обязательств перед партнерами и социальных гарантий для сотрудников. В Carlsberg добавили, что не знают, когда сделка будет окончательно завершена.
Концерн добавляет, что российский бизнес имел около 150 функций и инвестировал более 150 млн датских крон в пивоварню и ІТ-инфраструктуру на других рынках.
- 28 марта 2022 года стало известно, что Россию покидает пивоваренный концерн Heineken. Тогда же и Carlsberg Group также объявила о своем выходе из РФ и продаже предприятий. Тогда компания отметила, что продолжит производство в России, пока будет искать нового собственника.
- 8 марта было известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg планирует в течение весны продать все активы в России, а к лету – весь бизнес.
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