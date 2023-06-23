Об этом сообщает пресс-служба "Балтики".

"После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и подписании соглашения с будущим владельцем активов", - говорится в заявлении.

Соглашение ждет утверждения регуляторов России.

Сообщается, что пока соглашение не завершено, пивоварня "Балтика" работает как обычно, придерживаясь всех обязательств перед партнерами и социальных гарантий для сотрудников. В Carlsberg добавили, что не знают, когда сделка будет окончательно завершена.

Концерн добавляет, что российский бизнес имел около 150 функций и инвестировал более 150 млн датских крон в пивоварню и ІТ-инфраструктуру на других рынках.