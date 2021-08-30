Датские ученые открыли остров, который является ближайшей сушей к Северному полюсу

Об этом сообщает ZN.ua.

"Мы не собирались открывать новый остров", - заявил один из исследователей Мортен Раш.

Сначала ученые подумали, что оказались на Одааку - острове, который находится на расстоянии 718 километров от Северного полюса. Но потом оказалось, что это другая часть суши, которая находится в 780 метрах севернее острова.

Остров поднимается примерно на три метра над уровнем моря ,. Он состоит в основном из ила и грунта и скал, оставленных ледниками. Ученые хотят назвать его Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландской означает "самый северный остров".

По мнению исследователей, появление острова стало прямым следствием глобального потепления.