Датий написала заявление на увольнение, - СМИ

Об этом сообщило издание LB со ссылкой на источники из налоговой службы.

"Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле занималась мелкими делами, системного там ничего нет", - рассказал собеседник, предоставив заявление.