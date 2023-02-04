Датий написала заявление на увольнение, - СМИ
Вр.и.о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение
Об этом сообщило издание LB со ссылкой на источники из налоговой службы.
"Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле занималась мелкими делами, системного там ничего нет", - рассказал собеседник, предоставив заявление.
- 1 февраля к и.о. начальницы налоговой инспекции Киева пришли с обысками: разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения.
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