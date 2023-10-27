Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По информации источника, "жучок" в кортеже Анджея Дуды обнаружила не Служба государственной охраны Польши, как сообщалось ранее, а пограничники при осмотре в аэропорту Катовице в июне этого года.

После этого и началось расследование. Публично его не комментировали, но, по данным польских СМИ, речь идет о незаконном получении информации. Расследование "ведет на восток", поскольку примерно в то же время – 28 июня – состоялся последний визит Дуды в Украину.

Журналисты в материале также пишут, что непонятно, почему датчик слежения тогда не обнаружили сотрудники Службы госохраны.

"Если в ходе следствия подтвердится восточный след, это означает, что его (датчик слежения) установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, мы бы имели крайне опасную ситуацию", - говорится в заявлении связанного со спецслужбами источника

Многолетний работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности поделился и другой версией событий. Ранее в автомобилях, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы. Это делали, чтобы контролировать использование авто в служебных целях.

"Может быть, в этом случае правда окажется банальной, и найденный локатор – это не больше, чем демонтированное устройство многолетней давности?" – допускает собеседник.