Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
Расследование о датчике слежения, найденном в одном из автомобилей кортежа Анджея Дуды, предполагает, что к этому могли быть причастны российские спецслужбы
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
По информации источника, "жучок" в кортеже Анджея Дуды обнаружила не Служба государственной охраны Польши, как сообщалось ранее, а пограничники при осмотре в аэропорту Катовице в июне этого года.
После этого и началось расследование. Публично его не комментировали, но, по данным польских СМИ, речь идет о незаконном получении информации. Расследование "ведет на восток", поскольку примерно в то же время – 28 июня – состоялся последний визит Дуды в Украину.
Журналисты в материале также пишут, что непонятно, почему датчик слежения тогда не обнаружили сотрудники Службы госохраны.
"Если в ходе следствия подтвердится восточный след, это означает, что его (датчик слежения) установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, мы бы имели крайне опасную ситуацию", - говорится в заявлении связанного со спецслужбами источника
Многолетний работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности поделился и другой версией событий. Ранее в автомобилях, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы. Это делали, чтобы контролировать использование авто в служебных целях.
"Может быть, в этом случае правда окажется банальной, и найденный локатор – это не больше, чем демонтированное устройство многолетней давности?" – допускает собеседник.
- Летом в Польше говорили, что ждут провокаций со стороны России перед выборами.
- 24 октября стало известно, что служба государственной охраны обнаружила локатор в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Польши Анджея Дуды. Вероятно, за автомобилем следили несколько месяцев
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