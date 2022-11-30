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"Дать почувствовать на вкус собственное лекарство": в Чехии предлагают отключить здания посольства РФ от света

30 ноября, 2022 среда
05:48
Мир

Чешские активисты опубликовали петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству Российской Федерации в стране

Об этом передает местное издание Novinky.

С таким предложением выступила чешская общественная инициатива "Подарок Путину". Подобная петиция - ответ на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины оккупантами.

"Россия явно решила сломать Украину тьмой и морозами. Как высший моральный принцип, просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все принадлежащие Российской Федерации здания от газа, воды и электроэнергии ", – говорится в тексте предложения.

Также в петиции упоминается о массированных ракетных обстрелах по территории Украины, которые в течение последних недель были направлены на электро-, тепло- и водоснабжающие предприятия.

"Эта новая фаза войны имеет катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы", - отмечают авторы. 

Проект "Подарок для Путина" направлен на поддержку Украины, которая с февраля сопротивляется российскому вторжению. В его рамках недавно чехи собрали на танк для украинской армии.

  • Как известно, Чехия передаст Украине две тяжелые мостовые конструкции, транспортировку которых будут осуществлять пожарные.
  • Также Прага отправит Киеву и Николаеву обогреватели и медоборудование.

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Россия
Чехия
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