"Дарница" будет производить COVID-лекарство Paxlovid от компании Pfizer

Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании "Дарница".



Как стало известно, 18 марта "Дарница" выиграла конкурс и подписала соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального антиковидного препарата от Pfizer нирматрелвира (Nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира.

"В современных условиях военного положения в стране и мировой пандемии, мощная и инновационная фарма - это очень важная составляющая национальной безопасности страны. Как крупнейший фармацевтический производитель Украины, "Дарница" создала стратегию в партнерстве с правительством и международными лидерами здравоохранения, чтобы помочь обеспечить доступ к генерической версии лечения COVID-19 для украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона.



На сайте также сообщается, что "Дарница" является первой и единственной в Украине фармкомпанией с правом разработки и производства Paxlovid для дальнейших поставок его в 95 стран мира.