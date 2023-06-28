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OPINION

Дарина Вдовенко против суперзвезды Lobodы. Как ужиться с этими двумя мирами

28 июня, 2023 среда
18:21
Мнение

Дарина Вдовенко, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Почему эти подростки сделали больше всего нашего продажного шоубиза, глянца и многочисленных инстадов

"Я маленькая девочка, мне было страшно в суде", - говорит жена наркодилеров , которая выкладывала работу ПВО.

"Я молодая девочка-блондинка и ничего не понимала в политике", - оправдывает свою многолетнюю работу на Россию и титулы "женщины года" Loboda.

Этим беспринципным женщинам утерли нос маленькие девушки и парни с позицией и пониманием, кто есть кто. Дарина Вдовенко, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Почему эти подростки сделали больше, чем весь наш продажный шоубиз, глянец и многочисленные инстады?

Харьковская 16-летняя девушка Дарина Вдовенко в одно мгновение стала национальной героиней. И доказала, что один в поле тоже воин.

Дарина Вдовенко Дарина Вдовенко о. Фото: suspilne.media

Певица Loboda решила дать концерт под фонтаном с обезьянами и сыграть в "украинка же я, я танцую гопак". Дарина за 5 минут нарисовала плакат и решила на правах местной рассказать Свете, почему "потеряшкам" не место в Харькове.
То, что для Lobodы пиар-пост в инстаграме, – для Дарины целая персональная история. С первых дней полномасштабной войны девушка находится в своем городе. И буквально неделю назад окончила школу.

Она оказалась единственной из нескольких сотен фанатов "суперзвезды", кто четко заявил, что гастарбайтерам из Кремля здесь не место.

Світлана Loboda Светлана Лобода. Фото: gettyimages

Что сделала Светлана, много лет с помощью пиарщиков продававшая образ успешной бизнес-леди и утонченной культурной деятельницы? Опустилась до публичного буллинга несовершеннолетней. Касалась головы и спины незнакомого человека. А еще прибегла к публичной клевете: "Кто дал тебе деньги, моя хорошая?" И резюмировала в стиле ауешной гопоты из России: "Есть люди завербованные, даже общаться бессмысленно".

Нет, Светлана Сергеевна, которая по возрасту вполне могла быть мамой Дарины. Это вы пытаетесь пролезть по трупам и головам тех, кто сейчас держит нашу шаткую государственную конструкцию. Это вы думаете скупить всех и вся — и иметь индульгенцию от тортов для Малахова, от заявлений о "праворадикалах, мешающих делать концерты в Украине". И от совершенно искренней беседы у Собчак, что "какая разница, к черту, какая страна" - только бы билеты на концерты покупали.

Получилось очень символично, что Lobodу, которая напялила на себя образ маленькой девочки, которая не разбирается в тонкостях политики, — обула реально маленькая девочка. Несовершеннолетняя из Харькова. Которая вдобавок в публичных интервью после инцидента еще и хорошенько разложила базу по политике в Украине.

Происшествие с топ-заработчанкой из РФ — это инструкция, как нужно разговаривать с хитрецами, которые 8 лет, пока рашисты сжирали Донбасс и переваривали Крым, снимали штаны в Москве и брали граммофоны из рук Филиппа Киркорова.

Когда наверх вылезает Потап в патриотических носках, Винник с пространными отмазками , как бы он пошел в ВСУ, но не суждено было, и Влад Яма выкладывает новую сториз в поддержку украинцев, — стоит прислать этим мужчинам, титанам духа, фотографии Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова . Эти два подростка 2006 года рождения стали жертвами двух оккупантов. Мир облетело предсмертное видео Тиграна, где он прощается: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Эти дети, в отличие от нашей ТрО "Барселона", "Майами" и "Мюнхен", жили в Бердянске и с конца прошлого года их личности страшно заинтересовали репрессивные органы РФ.

Микита Ханганов та Тигран Оганнісян Никита Ханганов (слева) и Тигран Оганнисян (справа). Фото: chas.news

В сентябре 2022 года Тиграна и его друга Никиту Ханганова похитили оккупанты, обвинили в терроризме, держали в специальном изоляторе за "антироссийскую позицию", где подвергали пыткам. Еще до того россияне в форме избивали ребенка прямо на глазах у бабушки. За что избивали? За то, что мальчик устроил короткий курс лекций по истории Украины. За это россияне забрали и сожгли всю его домашнюю библиотеку.

Через некоторое время мальчиков выпустили домой, но продолжили за ними следить и преследовать. Вернуться детям на подконтрольную территорию Украины оккупанты не дали, несмотря на запросы правозащитников и родственников. Наши любимые организации типа МККК и "Амнести интернешинел" традиционно даже не муркнули, когда вопрос касался действительно вопиющего нарушения права человека.

Так что когда к ребятам снова пришли с обвинениями, что они готовили диверсии на местной железной дороге, — пришлось в детские руки брать оружие. Тигран Оганнисян успел на предсмертном видео сообщить, что убил двоих. А дальше жизнь подростка оборвал русский снайпер.

Эти дети погибли, потому что многим инфлюэнсерам и звездам было все равно, где мы живем и как. Чьи деньги капают на банковский счет. И главное — кто годами продвигал в детские головы нарратив о том, что политика - это грязное дело, что надо жить дружно и что Россия без Путина вполне нормальная. Кто первый сбежал, когда на границе начались нездоровые движения российских танковых колонн? Кто долгие месяцы сидит на курортах, пока ровесники Дарины, Тиграна и Никиты таскают посылки на почту на фронт? Кто вынужденно ночует не дома и проходит ускоренный курс геополитики? Сколько детей всех возрастов убили российские ракеты, как раз сделанные за налоги Lobodы, Ани Лорак и певицы из Черкасс Анны Асти, которая наоборот с начала большой войны начала стремительно развивать сольную карьеру в Украине?

В 2014 году мы уже не оценили ценность поступков нескольких наших подростков, которые стоили им жизни. Здесь стоит отметить историю мальчика из Харькова Дани Дидыка и подростка из Краматорска Степана Чубенко. Оба юные, оба принципиальные и прекрасно разбиравшиеся в политике. Даня погиб от теракта российских сил в Харькове, Степана жестоко замучили на подвале за сине-желтую ленту. Эти дети хорошо знали, что нельзя быть "вне политики" уже тогда, когда большинство в стране широко закрывало глаза на реальность.

Даня Дідік Даня Дидык. Фото: 24tv

Как мы относились к своим героям? Убийцы Степана успешно скрылись в Крыму. А вот горсовет Харькова не мог присвоить имя школе Дани Дидыка в его честь до января (!) нынешнего года. Чтобы поступок и позицию ребенка оценили – Харькову нужно было потерять десятки своих детей.

Степан Чубенко Степан Чубенко. Фото: tsn

От двух миров — Потапа и Лободы и Дарины Вдовенко, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова — стынет кровь. Циннические заработчане пытаются вытереть с белых футболок кровь детей и снова влезть в наш украинский двор. Но уже не в кокошнике, а в веночке с лентами.

Должен быть не только "Харьков без Лободы". Должна быть Украина без этого шапито, которому все равно где выступать — на птицефабрике в России или перед ВСУ где-то в прифронтовом леске. Культура не может быть вне политики и буллить чужих детей за политическую позицию. Иначе это уже не культура, а валютная проституция, котора жаждет одного — интервью у Собчак и дождя из кровавых нефтедолларов.

Я не знаю, с какого момента у нас началась мода на аполитичность. Но я очень хорошо помню школьное время, когда мы собирали подковки и желтые платочки — мерч Ющенко. Дискутировали о Януковиче и Ющенко. А потом всем классом шли на площадь нашего городка без всякого принуждения слушать выступления звезд "оранжевого движения".

Эта база позволила быстро понять, кто есть кто. И потом мы все встречались на Революции достоинства. А теперь подставляем друг другу плечо – тыл и фронт всегда вместе.

Я не знаю, кто насадил нам это "вне политики". Но это была очень успешная операция, как сознательного человека превратить в гусеницу. Насекомое, пожирающее капусту, размножающееся и поющее в караоке песню о "Новом Риме".

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