Danone объявил о выходе с российского рынка
Компания по производству питания Danone 14 октября объявила о выходе с рынка Российской Федерации
Об этом компания сообщила на своем сайте.
Отмечают, что с сегодняшнего дня Danone процесс передачи эффективного контроля над своим бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. На него за первые девять месяцев 2022 года приходилось около 5% чистых продаж компании.
"Danone считает, что это самый лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", - написали на сайте.
Последствиями соглашения о передаче контроля может стать списание 1 млрд евро. После его завершения бизнес EDP в России деконсолидируется.
"Приоритетом Danone остается действовать ответственно и с уважением к своим местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса", - отметили в компании.
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