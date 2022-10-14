Об этом компания сообщила на своем сайте.

Отмечают, что с сегодняшнего дня Danone процесс передачи эффективного контроля над своим бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. На него за первые девять месяцев 2022 года приходилось около 5% чистых продаж компании.

"Danone считает, что это самый лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", - написали на сайте.

Последствиями соглашения о передаче контроля может стать списание 1 млрд евро. После его завершения бизнес EDP в России деконсолидируется.

"Приоритетом Danone остается действовать ответственно и с уважением к своим местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса", - отметили в компании.

27 сентября стало известно, что корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления из Windows 10 до Windows 11.