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Данные спутников подтверждают, что Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию, - "Схемы"

5 июля, 2022 вторник
02:07
Экономика

Несмотря на уверения властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, стали известны доказательства обратного

Об этом сообщает проект "Схемы" на "Радио Свобода".

Детали: Оккупанты выключают радары на судах, по которым вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, говорится в расследовании.

Журналисты также публикуют сопроводительные документы на зерно, которое крупными партиями импортирует Турция – происхождение товара у них указано как "Крым, Россия". Зерно грузится в порту "Авлита" (Севастополь), куда его свозят с временно оккупированных территорий, в частности, Херсонской и Запорожской областей.

На примере двух судов – российского и сирийского – журналисты показали, как балкеры регулярно заходили в подсанкционный порт Севастополя, где через терминал "Авлита" загружались зерном, а затем прибывали в Турцию и там разгружались. При входе в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить из-за систем мониторинга судов, таких как Marine Traffic или Equasis. Но им не удается "спрятаться" от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и погрузку судов в крымской "Авлите".

Одно из таких судов – "Михаил Ненашев" под российским флагом. Журналисты приводят доказательства трех его рейсов из порта в Крым в порты Турции. 15 апреля спутник Planet Labs зафиксировал этот балкер возле "Авлиты". Из-за исключенных в течение трех дней радаров, судно оставалось "незаметным" для системы официального мониторинга судов Marine Traffic. В то же время, этот сервис зафиксировал, что до захода в крымский порт оно было "в балласте" – то есть пустым. А после – уже загруженным. 22 апреля "Михаил Ненашев" стал в турецкий порт Дериндж. Через четыре дня система зафиксировала, что балкер – разгрузился.

Еще один рейс в Турцию "Ненашев" выполнил в мае. 25 мая спутник Planet Labs показал его у "Авлиты". 26 мая балкер вышел в море и включил радары, став "заметным" для мониторинга Marine Traffic. Этот же сервис зафиксировал груз на борту. 30 мая "Ненашев" добрался до турецкого порта Искендерун.

Через неделю балкер повторил свой путь, выйдя из Турции пустым. Зашел в акваторию Черного моря и взял курс якобы на якорную стоянку "Кавказ" в Керченском проливе, выключив радары. Но 14 июня спутник зафиксировал его у "Авлиты". В тот день его трюмы были пустыми, а в последующие – загружены зерном.

18 июня балкер "Ненашев" появился на радарах в районе Керченского пролива и взял курс на Турцию. 25 июня пришвартовался к причалам частного порта MMK Metalurji недалеко от Искендеруна, где его зафиксировал журналист Осман Пашаев.

Второй балкер, который отследили "Схемы" – сирийское судно Finikia. 20 апреля оно появилось на спутниковых снимках в "Авлите".

На радарах судно появилось только 21 апреля, уже выйдя в море загруженным. 29 апреля пришвартовалось в турецком Немруте и отгрузило зерно.

6 мая Finikia уже пусто вышла в новый рейс – из Немрутау в сторону Черного моря. Процедура повторилась, говорится в расследовании: 10 мая судно выключило радары, но 13 мая его в "Авлите" зафиксировал спутник. Балкер загрузился зерном и прибыл в Искендерун 24 мая.

Кроме снимков из космоса, в распоряжении "Схем" есть документы, свидетельствующие, что "Ненашев" и Finikia по пути в Турцию загружались зерном именно в крымском терминале "Авлита".

При этом в документах происхождение зерна указано как "Крым, Россия". "Турция признавала аннексию Крыма незаконной, с тех пор как "Крым, Россия" стало легитимным происхождением продукции?" - задают вопросы авторы расследования.

В комментарии "Схемам" посол Украины в Турции Василий Боднар отметил: "Мы работаем с турецкой стороной. Но нам говорят, что российские документы, которые предоставляются для ввоза зерна в порт - они легальны и они их воспринимают как необходимые для того, чтобы разгрузить судно законным способом".

В Министерстве аграрной политики Украины сообщали, что выращенного в Крыму зерна хватает только для внутреннего потребления, ведь Украина не снабжала полуостровом воду для орошения. То, что с "Авлиты" экспортируется зерно именно с новооккупированных территорий, прямо признавал и назначенный Россией так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Власти Турции сообщали, что расследуют заявления о том, что украинское зерно было незаконно вывезено Россией, в том числе в ее порты, но отмечали, что пока не обнаружили никаких таких поставок.

"Турция не допустит незаконную торговлю украинским зерном или какой-либо другой продукцией со стороны любой страны, в частности России. Мы также сами не примем такие товары. На самом деле мониторинг очень прост. И вы также можете его осуществлять. Для этого достаточно загрузить на гаджет приложение стоимостью 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о том, из каких портов выходят грузовые корабли и об их грузе. Доступ к такой информации может получить каждый", – заявил 23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Россия
Турция
зерно
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