Данные от власти о количестве погибших украинских военных не вызывают сомнений, - глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин считает достоверными данные Украины о потерях ВСУ в ходе войны с Россией
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
По словам Остина, данные о гибели от 100 до 200 военных в день не вызывают сомнений.
"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, столь серьезны", - отметил он.
Он добавил, что не видно ослабления боевого духа украинцев.
- 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно погибают около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.
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