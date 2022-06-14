Данные от власти о количестве погибших украинских военных не вызывают сомнений, - глава Пентагона Остин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Остина, данные о гибели от 100 до 200 военных в день не вызывают сомнений.

"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, столь серьезны", - отметил он.

Он добавил, что не видно ослабления боевого духа украинцев.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно погибают около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.