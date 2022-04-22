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Данные ООН о погибших гражданских в Украине в результате российского вторжения далеки от реальности — жертв гораздо больше, — правозащитница

22 апреля, 2022 пятница
09:40
война с Россией

Правозащитница Александра Матвийчук подчеркнула, что представители ООН не присутствуют в зонах боевых действий на территории Украины, поэтому их подсчеты относительно погибших неточные и это искажает полный масштаб катастрофы. Об этом эксперт сказала в эфире Эспрессо

Об этом она сказала в эфире Эспрессо.

Правозащитница отметила, что счет погибших гражданских в Украине в результате российского вторжения ведет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Недавно мы, как организация "Евромайдан SOS", сделали обращение и призвали их немедленно изменить формат подачи данных. Они осуществляются дистанционным мониторингом, они не присутствуют в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, поэтому их данные относительно погибших далеки от реальности", – – сказала она.

Также эксперт отметила конкретные примеры неточности подсчетов: "ООН подала данные, что с 15 марта до 15 апреля количество погибших увеличилось на 900 человек. Однако только на одной Киевщине после 31 марта нашли более 900 тел гражданского населения".

Митвийчук добавила, что эксперты ООН должны вернуться в зоны активных боевых действий и работать бок о бок с украинскими экспертами, ведь данные ООН учитывают правительства всех стран.

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