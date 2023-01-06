Об этом информирует Государственное бюро расследований.

В усадьбе Сальдо и дома у приспешников коллаборанта обнаружили документы РФ с указаниями к преступлениям против Украины.

Дознаватели обнаружили советскую геральдику, награды и георгиевские ленты. А также информацию о структуре оккупационных властей и начислении зарплаты в российских рублях.

Обнаружили и конспекты с заметками особенностей законодательства РФ и справки по херсонским патриотам и проукраинским активистам.

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии в отношении великой России. Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви", - пишет пресс-служба.

Прокуроры уже направили в суд обвинительные акты в отношении псевдоглавы "военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого председателя Херсонской городской администрации.

"Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников", - добавляют в ГБР.

26 апреля 2022 года в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого председателя Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

По состоянию на 11 июня 2022 года в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе экс-мэр Владимир Сальдо.

14 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.

2 августа 2022 года управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.

28 сентября 2022 года СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов.

Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.

СБУ разоблачила экс-руководителя банка РФ, который помогал Сальдо вводить "рублевую зону" в Херсоне.

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