Данные о безопасности в стране и работе госорганов: МКИП запустило информационную платформу "UAразом"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.



Платформа будет регулярно информировать о реальном состоянии ситуации в Украине и мерах по укреплению обороноспособности. Также она будет разъяснять работу государственных органов безопасности.



Благодаря "UАразом" можно постоянно получать оперативную информацию из официальных источников: от руководителей органов центральной и местной власти.



Кроме того, платформа будет содержать информацию о времени проведения брифингов и пресс-конференций официальных лиц.



В МКИП назвали "UАразом" "новым ответом нашей страны на информационные вызовы".



В министерстве напомнили, что ресурс создали по указу президента Украины Владимира Зеленского "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

Напомним, что Зеленский подписал указ №53/2022 "О безотлагательных мерах по консолидации украинского общества", в котором постановляет с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз объявить 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев.

Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о повышении зарплат украинским военнослужащим и плане мероприятий по празднованию Дня единения 16 февраля.

Правительство поручило создать информационную платформу "UAразом" для информирования о ситуации с безопасностью.

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