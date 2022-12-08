Об этом в эфире телемарафона сказал представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, данные, которые озвучивает Генштаб, – реальны.

"Мы с коллегами постоянно посещаем наше командование на востоке, на юге, общаемся о ситуации... Те потери, которые сейчас озвучивает Генштаб, они точно соответствуют реальным потерям, но это потери убитыми. Потери ранеными, как правило, это 1:3 и больше.То есть на данный момент мы можем говорить, что безвозвратные потери российских военных – это почти 95 тысяч, а санитарные потери – более 150-200 тысяч”, – рассказал Вениславский.

По данным Генштаба на 8 декабря, Россия потеряла в войне против Украины 5911 бронемашин, 2937 танков, 1925 артсистем и 1603 беспилотника.

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