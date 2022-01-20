Данные более полумиллиона человек: Красный Крест заявил о кибератаке

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление гендиректора МККК Роберта Мардини.



Так, хакеры могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек - среди них могут быть разлучены с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, а также пропавшие без вести, их близкие и находящиеся в заключении.



Хакеры осуществили кибератаку на подрядчика МККК в Швейцарии, хранящем данные организации. Пока нет данных о том, что информацию опубликовали. В базе хранятся данные не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.



Руководитель МККК призвал хакеров не разглашать и не продавать данные.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства Украины.

Польша ввела повышенный уровень киберугроз в связи с хакерской атакой на Украину.