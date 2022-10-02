Дания заявила, что утечка газа на обоих "Северных потоках" прекратилась

Об этом сообщило издание Euronews.

Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в трубопроводах "Северный поток-1" достигнуто стабильное давление.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время в двух трубопроводах "Северный поток-1" достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выход газа из двух последних утечек также завершился", - сообщило агентство.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

Напомним: 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении истечения газа.

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