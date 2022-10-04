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Дания заметила подозрительную активность беспилотников у газового месторождения в Северном море

4 октября, 2022 вторник
18:28
Экономика Дания

Вблизи газонефтеносной области Halfdan B в Северном море возле Дании в последние дни впервые были замечены беспилотники без опознавательных знаков

Об этом во вторник, 4 октября, сообщил телеканал TV2.

"Национальная полиция может подтвердить, что в выходные мы получили сообщение о присутствии дронов в Северном море", - сообщили правоохранители, отказавшись уточнять подробности.

  • В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.
  • 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
  • 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
  • На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
  • НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.
  • Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
  • Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
  • Напомним: 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении истечения газа.
  • Власти Дании заявили в воскресенье, 2 октября, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.
  • 3 октября береговая охрана Швеции зафиксировала возобновление утечек газа из поврежденного в районе Балтийского моря российского газопровода "Северный поток - 2".

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Дания
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