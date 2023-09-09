Дания взяла в трех музеях Leopard 1 для обучения украинских военных
Для обучения украинских военных Дания взяла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5. Они оказались в лучшем состоянии, чем находящиеся на складах
Об этом пишет Forbes.
Украинские танкисты стали прибывать в Данию еще в мае. Датчане взяли на себя ответственность за первую фазу своего обучения – основные вещи. В то же время немцы взялись за второй этап - переводчики и подрядчики из немецкой промышленности помогают на обоих этапах.
Учеба проходит на полигоне в Германии и длится шесть недель.
Отмечается, что большинство танков принадлежат германской фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и стоят на складе два десятилетия. Они нуждались в ремонте.
"Понятно, что у нас нет столько времени, потому что важно, чтобы они [танкисты] вернулись в Украину и могли помочь своим товарищам в защите Украины", - сказал начальник штаба майор Ким Фонсека.
Поэтому консорциум обратился за помощью в датские музеи. Очевидно, несколько Leopard 1A5, выставленных в музеях, были в лучшем состоянии, чем почти 100 хранившихся на складах. Музеи одолжили шесть рабочих танков, чтобы тренировка украинских бойцов началась немедленно.
- Три страны объявили в феврале, что передадут 100 танков немецкого производства "в ближайшие месяцы".
- Танки от Дании и Германии должны были поступить в начале лета.
- В августе Германия заявила о предоставлении Украине 30 танков Leopard 1.
- 8 сентября стало известно, что первые 10 боевых танков Leopard 1 из партии, которую Дания пообещала ВСУ, уже прибыли в Украину. В то же время датские инструкторы проводят обучение бойцов
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