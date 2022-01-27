Дания выделит Украине €73 млн на повышение экономической стабильности

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



"В соответствии с решением датского правительства Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов с общим бюджетом в €170 млн, из которых €73 млн будут направлены на проекты в Украине", - говорится в сообщении.



Пресс-служба передает, что во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Дании Еппе Кофода датская сторона согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономики Украины. Кроме того, Дания подтвердила готовность к укреплению стойкости Украины на фоне агрессивных действий РФ.



"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что, несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - сказал Кулеба.



Также во время встречи украинская сторона проинформировала о ситуации на Донбассе и на границе с Россией. Собеседники обсудили подготовку экономических санкций против РФ, усиление оборонных возможностей Украины и укрепление кибербезопасности.

Напомним, ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины.

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