Дания выделит Украине €73 млн на повышение экономической стабильности
В рамках Датской программы европейского соседства DANEP на 2022-2026 годы Украина получит €73 млн на повышение финансовой и экономической стабильности
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"В соответствии с решением датского правительства Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов с общим бюджетом в €170 млн, из которых €73 млн будут направлены на проекты в Украине", - говорится в сообщении.
Пресс-служба передает, что во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Дании Еппе Кофода датская сторона согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономики Украины. Кроме того, Дания подтвердила готовность к укреплению стойкости Украины на фоне агрессивных действий РФ.
"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что, несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - сказал Кулеба.
Также во время встречи украинская сторона проинформировала о ситуации на Донбассе и на границе с Россией. Собеседники обсудили подготовку экономических санкций против РФ, усиление оборонных возможностей Украины и укрепление кибербезопасности.
- Напомним, ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.
- Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины.
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