Дания выделит Украине 13,5 млн евро в рамках нового пакета поддержки
Украина получит новый пакет поддержки от правительства Дании в размере 13,5 млн. евро
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в ходе конференции в швейцарском Лугано.
"Сегодня я с удовольствием могу объявить, что мы предоставим финансовый пакет в размере 13,5 млн евро", – отметил Кофод.
Также глава добавил, что Дания всячески поддерживает восстановление и реформы в Украине.
- Напомним, что Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины.
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