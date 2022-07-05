Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в ходе конференции в швейцарском Лугано.

"Сегодня я с удовольствием могу объявить, что мы предоставим финансовый пакет в размере 13,5 млн евро", – отметил Кофод.

Также глава добавил, что Дания всячески поддерживает восстановление и реформы в Украине.

Напомним, что Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины.

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