Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

"Борьба Украины за свободу – это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам.

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.

Напомним, недавно правительство Дании передало Николаеву 50 систем очистки воды, чтобы помочь городу пережить зиму.

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