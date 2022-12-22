Дания выделила еще $43 млн на военную помощь Украине
Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.
"Борьба Украины за свободу – это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам.
По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.
- Напомним, недавно правительство Дании передало Николаеву 50 систем очистки воды, чтобы помочь городу пережить зиму.
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