Дания выделила €170 млн на военную помощь Украине
Правительство Дании в пятницу, 30 июня, объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы и техника для разминирования
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Дании.
Правительство выделит на пакет помощи Украине 1,3 млрд. датских крон (170 млн евро). Пакет также будет включать в себя средства на приобретение артиллерийских снарядов совместно с ЕС. Полное содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.
"Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки борьбы Украины за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал, поддерживаемый украинцами в долгосрочной перспективе", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Он добавил, что пакет помощи формировался на основе пожеланий и потребностей Украины, а финансирует его новый "Украинский фонд".
- 15 марта в правительстве Дании заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.
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