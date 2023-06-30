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Дания выделила €170 млн на военную помощь Украине

30 июня, 2023 пятница
17:43
Война с Россией Дания

Правительство Дании в пятницу, 30 июня, объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы и техника для разминирования

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Дании.

Правительство выделит на пакет помощи Украине 1,3 млрд. датских крон (170 млн евро). Пакет также будет включать в себя средства на приобретение артиллерийских снарядов совместно с ЕС. Полное содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.

"Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки борьбы Украины за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал, поддерживаемый украинцами в долгосрочной перспективе", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что пакет помощи формировался на основе пожеланий и потребностей Украины, а финансирует его новый "Украинский фонд".

  • 15 марта в правительстве Дании заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.
Новости
Экономика
Дания
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