Об этом сообщила пресс-служба минобороны Дании.

Правительство выделит на пакет помощи Украине 1,3 млрд. датских крон (170 млн евро). Пакет также будет включать в себя средства на приобретение артиллерийских снарядов совместно с ЕС. Полное содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.

"Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки борьбы Украины за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал, поддерживаемый украинцами в долгосрочной перспективе", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что пакет помощи формировался на основе пожеланий и потребностей Украины, а финансирует его новый "Украинский фонд".