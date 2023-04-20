Дания вместе с Нидерландами передает 14 танков Leopard 2
В Дании объявили о намерении вместе с Нидерландами передать Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства
Об этом сообщает DR.dk со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена и и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
"Это большое пожертвование от Дании в совместном проекте с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Отныне и до конца 2023 года мы увидим, как минимум 80 танков Leopard 1 попадут в Украину и смогут помочь поддержать борьбу за происходящую свободу" , – сказал глава МИД.
Сообщается, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в начале 2024 года.
"Не секрет, что было распространено желание посмотреть на возможность пожертвования танков Leopard 2, которые являются еще большим танком, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы счастливы и гордимся этим. Это не датские танки. Это коллаборация по танкам, которые не являются датскими, но закупаемыми в сотрудничестве с Нидерландами", - говорит Поульсен.
Пожертвование происходит дополнительно к 100 танкам Leopard 1, о которых правительство уже заявило.
Поульсен говорит, что Украина нуждается во всей поддержке, которую может предоставить им Запад.
"Это амбиции правительства, чтобы по отношению к нашему размеру мы были одним из самых больших доноров. Мы есть, но это не потому, что это должна быть конкуренция. Потому что так важно, чтобы наши друзья в Украине получали максимальную поддержку", - добавил глава МИД Дании. .
- Недавно стало известно , что Норвегия и Дания будут сотрудничать для предоставления Украине 8 тыс. артснарядов. Осло отправит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген – соответствующие взрыватели.
- И.о. министра обороны Троэлс Лунд Поульсен сообщил , что Дания планирует поставить в Украину артиллерийские установки Ceasar уже в следующем месяце, а первые танки Leopard 1 – к лету.
- 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада пообещала предоставить Украине.
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