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Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на €110 миллионов, - Reuters

11 августа, 2022 четверг
13:28
Мир

Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене

Об этом заявили министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

"Мы все должны продолжать оказывать и увеличивать поддержку Украины оружием, тренировками, разминированием, финансово. И надеюсь, что мы сможем здесь сегодня согласовать еще больше вкладов, и, конечно, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере 110 млн евро на оружие, оснастку и тренировку”, - сказала Фредериксен.

Между тем, Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км (50 миль). По словам Бена Уоллеса, поставка оружия поможет Украине защититься от российской тяжелой артиллерии.

  • 28 мая Украина получила от Дании, Великобритании и Нидерландов противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море. "Эти ракеты будут защищать Украину от вражеского российского морского компонента в Черном море. За крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - отметили в Минобороны Украины.

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