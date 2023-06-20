Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине на следующие 5 лет
Парламент Дании принял решение о выделении нового пакета помощи украинской армии суммой 2,95 млрд евро, который рассчитан на 2023-2028 годы
Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"Великолепные новости из Копенгагена. Фолькетинг (однопалатный парламент Дании, - ред.) утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы", - заявил Резников.
Министр поблагодарил своих друзей-членов Фолькетинга и граждан Дании.
"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" (французская самоходная артиллерийская установка – ред.) – это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" (авиакоалиция – ред.) придаст этому оркестру звуки с неба, которых мы стремимся", - подчеркнул Резников.
- В мае Дания объявила о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет около $133 млн.
- 12 июня правительство Дании поддержало выделение Украине дополнительных двух тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 250 миллионов датских крон.
- Также 17 июня сообщалось, что Дания передаст Украине истребители F-16, однако при одобрении этого шага США, производящих эти самолеты.
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