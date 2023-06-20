Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине на следующие 5 лет

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Великолепные новости из Копенгагена. Фолькетинг (однопалатный парламент Дании, - ред.) утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы", - заявил Резников.

Министр поблагодарил своих друзей-членов Фолькетинга и граждан Дании.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" (французская самоходная артиллерийская установка – ред.) – это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" (авиакоалиция – ред.) придаст этому оркестру звуки с неба, которых мы стремимся", - подчеркнул Резников.